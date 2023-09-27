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В Украине ответили Шойгу насчет его планов продолжать войну до 2025 года

27 сентября 2023 20:54
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Илья Рябинин
редактор
В Украине ответили Шойгу насчет его планов продолжать войну до 2025 года
Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии генералов ВС РФ. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Украине прокомментировали заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что война с Украиной будет продолжаться до 2025 года. Заявления кремлёвского преступника могут быть признанием того, что российская армия проигрывает войну, и рассчитывает на изменение ситуации.

Об этом говорится в заявлении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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О чем говорил Шойгу


На вчерашнем заседании коллегии генералов ВС РФ Сергей Шойгу назвал сроки, по которым Россия будет проводить войну.

"Продолжаем наращивать боевую мощь, в частности путем снабжения современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта "специальной военной операции". Последовательная реализация мер плана деятельности к 2025 году позволит достичь намеченных целей", - сказал российский министр.

Но каких именно "намеченных целей" хочет добиться российское руководство, Шойгу не уточнил. Однако отметил проведение внепланового ремонта и модернизации стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей, а также истребителей МиГ-31 ВКС РФ.

Очередные попытки успокоить "глубинку"


По мнению аналитиков, действиями Шойгу Кремль хочет успокоить российское общество, дезориентированное и отчаявшееся из-за непонимания реалий и дальнейших перспектив войны, поскольку ни одной цели в войне российские войска не добились.

"Срок до 2025 года – такая же иллюзия, как и "взятие Киева за три дня", "победа" до 9 мая и другие предсказания т.н. "спецоперации", — пишут аналитики.

По их мнению, такие термины связаны с тем, что россиян готовят к тому, что война будет продолжительной. И даже несмотря на провалы военных маневров ВС РФ, В России будут постоянно проходить мобилизации в любом виде. Хотя средства завершить войну кремлёвской хунте давно известны.

"Россия могла бы гораздо быстрее завершить войну — просто вывести войска из Украины, и начать переговоры о способе возмещения нанесённого украинцам ущерба. Затягивание Кремлём войны лишь увеличивает масштабы будущей катастрофы России", — говорится в заявлении.

Напомним, что недавно в ISW сообщили, что Владимир Путин приказал Шойгу до октября остановить контрнаступление ВСУ. А сам российский министр растерялся в ответе на вопросы журналиста пропагандистского телеканала "Россия 24", победит ли Россия в войне.

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