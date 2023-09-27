В Україні відповіли Шойгу щодо його планів продовжувати війну до 2025 року

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на засіданні колегії генералів ЗС РФ. Фото: росЗМІ

В Україні спростували заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу про те, що війна з Україною триватиме до 2025 року. Заяви кремлівського злочинця можуть бути визнанням того, що російська армія програє війну, та розраховують на зміну ситуації.

Про це йдеться у заяві Центру Стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Про що казав Шойгу

На вчорашньому засіданні колегії генералів ЗС РФ Сергій Шойгу назвав терміни, до яких Росія буде проводити війну.

"Продовжуємо нарощувати бойову міць, зокрема шляхом постачання сучасного озброєння та вдосконалення підготовки військ з урахуванням досвіду "спеціальної військової операції". Послідовна реалізація заходів плану діяльності до 2025 року дозволить досягти намічених цілей", — сказав російський міністр.

Та яких саме "намічених цілей" хоче досягти російське керівництво, Шойгу не уточнив. Проте наголосив на проведенні позапланового ремонту та модернізації стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв, а також винищувачів МіГ-31 ПКС РФ.

Чергові спроби заспокоїти "глибинку"

На думку аналітиків, діями Шойгу Кремль хоче заспокоїти російське суспільство, яке дезорієнтоване і зневірене через нерозуміння реалій і подальших перспектив війни, оскільки жодної цілі у війні російські війська не здобули.

"Строк до 2025 року — така ж ілюзія, як і "взяття Києва за три дні", "перемога "до 9 травня" та інші передбачення т.зв. "спецоперації", — пишуть аналітики.

На їхню думку, такі терміни пов'язні з тим, що росіян готують до того, що війна буде довгою. І навіть попри провали військових маневрів ЗС РФ, в Росії будуть постійно проходити мобілізації у будь-якому вигляді. Хоча засоби завершити війну кремлівській хунті давно відомі.

"Росія могла б набагато швидше завершити війну — просто вивести війська з України, і розпочати переговори про спосіб відшкодування завданих українцям збитків. Затягування Кремлем війни лише збільшує масштаби майбутньої катастрофи Росії", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що не так давно в ISW повідомили, що Володимир Путін наказав Шойгу до жовтня зупинити контрнаступ ЗСУ. А сам російський міністр розгубився у відповіді на питання журналіста пропагандистського телеканалу "Росія 24" чи переможе Росія у війні.