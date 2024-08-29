Виктор Кипритиди погиб — что известно о грузинском воине

Виктор Кипритиди. Фото: Радио Свобода/Courtesy Image

На войне в Украине погиб грузинский доброволец Виктор Кипритиди на псевдо "Резо". В то же время, обстоятельства смерти бойца пока не раскрываются.

Об этом сообщил проект "Радио Свобода", "Эхо Кавказа" в четверг, 29 августа.

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Сам Кипритиди, как сообщается, был беженцем из Абхазии, родился в Сухуми. Боец служил в "Грузинском легионе", к моменту смерти Кипритиди было 49 лет. Его тело будет доставлено в Грузию 30 августа.

Заметим, что Грузинский легион воюет в Украине с 2014 года. В его составе 1 300 военнослужащих, подчиняющихся исключительно ГРУ. В ходе полномасштабной войны в боях за Украину погибли более 60 грузинских бойцов, среди которых: