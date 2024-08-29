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В Україні загинув грузинський боєць Віктор Кіпрітіді — що відомо про добровольця

29 серпня 2024 11:52
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Віктор Кіпрітіді загинув — що відомо про грузинського воїна
Віктор Кіпрітіді. Фото: Радіо Свобода/Courtesy Image
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

На війні в Україні загинув грузинський доброволець Віктор Кіпрітіді на псевдо "Резо". Водночас обставини смерті бійця наразі не розкриваються.

Про це повідомив проєкт "Радіо Свобода", "Ехо Кавказу" у четвер, 29 серпня. 

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Сам Кіпрітіді, як повідомляється, був біженцем з Абхазії, народився у Сухумі. Боєць служив у "Грузинському легіоні", на момент смерті Кіпрітіді було 49 років. Його тіло буде доправлено до Грузії 30 серпня.

Зауважимо, що Грузинський легіон воює в Україні з 2014 року. В його складі 1300 військовослужбовців, які підпорядковуються виключно ГРУ. Протягом повномасштабної війни у боях за Україну загинули понад 60 грузинських бійців, серед яких:

  • Бондо Гагнідзе;
  • Зураб Іашвілі;
  • Хвіча Гвінджішвілі.

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