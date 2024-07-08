Массированный обстрел Украины 8 июля - последствия атаки

Последствия российской атаки. Фото: ГСЧС

Российские войска в понедельник, 8 июля, совершили массированную атаку ракетами на Украину. В настоящее время известно о 125 пострадавших и 31 погибшем.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

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Массированный обстрел Украины 8 июля

Вражеские силы выпустили 38 ракет по территории Украины. Россияне атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Повреждены 53 объекта.

В Днепре повреждена девятиэтажка и несколько гражданских объектов. Заявлено об одном погибшем и 12 пострадавших, из них пятеро доставлены в больницы.

В Кривом Роге произошло разрушение на предприятии, в результате чего возник пожар, уже ликвидированный спасателями. По предварительным данным, погибли 10 человек, а еще 47 получили ранения разной степени тяжести.

В Покровске промышленное предприятие разрушено, погибли три человека.

Последствия российской атаки на Днепропетровскую область. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Обстрел Киева 8 июля

Около десяти утра россияне атаковали Киев ракетами разных типов: аэробаллистическими, баллистическими и крылатыми. В результате обстрела погиб 21 человек, еще 61 ранен. Зафиксировано падение обломков ракет в семи районах.

В частности, одна из ракет разрушила корпус детской больницы "Охматдет" и один из подъездов дома. Проводятся спасательные работы по разбору завалов. Спасательные бригады также оперативно работают в Соломенском районе, где пострадала многоэтажка, и в Днепровском районе, где было повреждено медицинское учреждение.

Удар по Охматдету 8 июля

Россияне ударили по детской больнице "Охматдет". Известно о двух погибших и 16 пострадавших. Семеро из них — дети. 15 раненых были госпитализированы. Детей и персонал эвакуируют по другим коммунальным медицинским учреждениям Киева. Сообщается, что уже есть предварительный план по ликвидации последствий удара по больнице.

Разрушенное здание "Охматдета". Фото: ГСЧС

Напомним, утром 8 июля в нескольких районах Киева раздались взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

В частности, во время ракетной атаки российские захватчики попали в здание детской больницы "Охматдет". Пока известно о двух погибших.

Также мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного корпуса детской больницы "Охматдет". Дети и персонал были эвакуированы из здания, идет разбор завалов.

Кроме того, в Кривом Роге на Днепропетровщине раздалось несколько взрывов. Россияне запустили баллистику из Крыма. Из-за массированной ракетной атаки в городе 10 погибших, 31 человек ранен.