Масований обстріл України 8 липня — наслідки атаки

Наслідки російської атаки. Фото: ДСНС

Російські війська у понеділок, 8 липня, здійснили масовану атаку ракетами на Україну. Наразі відомо про 125 постраждалих та 31 загиблого.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України у Telegram.

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Масований обстріл України 8 липня

Ворожі сили випустили 38 ракет по території України. Росіяни атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Пошкоджено 53 об’єкти.

У Дніпрі пошкоджено девʼятиповерхівку та кілька цивільних об'єктів. Зазначено про одного загиблого та 12 постраждалих, із них п'ятеро доставлені до лікарень.

У Кривому Розі сталося руйнування на підприємстві, внаслідок чого виникла пожежа, що вже ліквідована рятувальниками. За попередніми даними, загинуло 10 людей, а ще 47 отримали поранення різного ступеня важкості.

У Покровську промислове підприємство зруйноване, загинули троє чоловіків.

Наслідки російської атаки на Дніпропетровську область. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Обстріл Києва 8 липня

Близько десятої години ранку росіяни атакували Київ ракетами різних типів: аеробалістичними, балістичними та крилатими. Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще 61 поранена. Зафіксовано падіння уламків ракет у семи районах.

Зокрема, одна з ракет зруйнувала корпус дитячої лікарні "Охматдит" і один із під'їздів будинку. Проводяться рятувальні роботи для розбору завалів. Рятувальні бригади також оперативно працюють у Солом'янському районі, де постраждала багатоповерхівка, і в Дніпровському районі, де було пошкоджено медичний заклад.

Удар по Охматдиту 8 липня

Росіяни вдарили по дитячій лікарні "Охматдит". Відомо про двох загиблих та 16 постраждалих. Семеро з них — діти. 15 поранених госпіталізували. Дітей та персонал евакуюють по інших комунальних медичних закладах Києва. Повідомляється, що вже є попередній план ліквідації наслідків удару по лікарні.

Зруйнована будівля "Охматдиту". Фото: ДСНС

Нагадаємо, зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Зокрема, під час ракетної атаки російські загарбники влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Наразі відомо про двох загиблих.

Також мер Києва Віталій Кличко опублікував фотографії зруйнованого корпусу дитячої лікарні "Охматдит". Дітей та персонал евакуювали з будівлі, йде розбір завалів.

Крім того, у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунало кілька вибухів. Росіяни запустили балістику з Криму. Через масовану ракетну атаку в місті десятеро загиблих, 31 людина поранена.