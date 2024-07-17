Воздушная тревога 17 июля

Военные воздушных сил следят за небом Украины. Фото иллюстративное: GeneralStaff.ua

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Это произошло из-за взлета истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Уведомление о воздушной тревоге. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Это связано со взлетом вражеского истребителя МиГ-31К. В этой связи существует угроза ракетного удара.

Военные призывают гражданских людей находиться в укрытиях или в других безопасных местах до конца воздушной тревоги.

Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Напомним, поздно вечером во вторник, 16 июля, в Одесской области прогремели взрывы. Враг нанес по региону баллистический удар. Через несколько минут до взрывов военные предупредили, что в сторону Одесской области летит скоростная цель из Черного моря.

Также мы сообщали, что в Мирнограде Донецкой области во вторник, 16 июля, завершили разбор завалов после атаки 14 июля. Россияне ударили по городу авиабомбами. В результате этого обстрела трое мирных жителей погибли, а еще семь — получили ранения.