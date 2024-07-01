По всей Украине объявлена воздушная тревога
1 июля 2024 16:35
Истребитель в небе. Фото иллюстративное: latamnews.lat
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, а также объявлена ракетная опасность. Это произошло из-за взлета истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
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Воздушная тревога в Украине
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В связи со взлетом истребителя МиГ-31К мирных жителей предупреждают о ракетной угрозе.
Воздушная тревога затронула все области Украины. Военные призывают украинцев находиться в укрытиях или в других безопасных местах.
Также мы сообщали, что во время воздушной тревоги жители Николаева слышали громкий взрыв.
Кроме того, воздушную тревогу в ряде областей объявляли в полдень. Тогда ракетная опасность была с севера.
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