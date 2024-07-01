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По всей Украине объявлена воздушная тревога

1 июля 2024 16:35
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Воздушная тревога в Украине
Истребитель в небе. Фото иллюстративное: latamnews.lat
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, а также объявлена ракетная опасность. Это произошло из-за взлета истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В связи со взлетом истребителя МиГ-31К мирных жителей предупреждают о ракетной угрозе.

Воздушная тревога затронула все области Украины. Военные призывают украинцев находиться в укрытиях или в других безопасных местах.

карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

Также мы сообщали, что во время воздушной тревоги жители Николаева слышали громкий взрыв.

Кроме того, воздушную тревогу в ряде областей объявляли в полдень. Тогда ракетная опасность была с севера.

война Украина воздушная тревога истребитель война в Украине

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