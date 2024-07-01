В усій Україні оголошено повітряну тривогу
1 липня 2024 16:35
Винищувач у небі. Фото ілюстративне: latamnews.lat
По всій території України оголошено повітряну тривогу, а також оголошено ракетну небезпеку. Це сталося через злет винищувача МіГ-31К.
Про це повідомили у Повітряних силах.
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Повітряна тривога в Україні
По всій території України оголошено повітряну тривогу. Через зліт винищувача МіГ-31К мирних мешканців попереджають про ракетну загрозу.
Повітряна тривога торкнулася всіх областей України. Військові закликають українців перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.
Також ми повідомляли, що під час повітряної тривоги жителі Миколаївщини чули гучний вибух.
Окрім того, повітряну тривогу в низці областей оголошували опівдні. Тоді ракетна небезпека була з півночі.
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