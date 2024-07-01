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В усій Україні оголошено повітряну тривогу

1 липня 2024 16:35
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Дмитро Галушка
Редактор
Повітряна тривога в Україні
Винищувач у небі. Фото ілюстративне: latamnews.lat
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

По всій території України оголошено повітряну тривогу, а також оголошено ракетну небезпеку. Це сталося через злет винищувача МіГ-31К.

Про це повідомили у Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні.  Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні

По всій території України оголошено повітряну тривогу. Через зліт винищувача МіГ-31К мирних мешканців попереджають про ракетну загрозу.

Повітряна тривога торкнулася всіх областей України. Військові закликають українців перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.

мапа повітряних тривог
Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

Також ми повідомляли, що під час повітряної тривоги жителі Миколаївщини чули гучний вибух

Окрім того, повітряну тривогу в низці областей оголошували опівдні. Тоді ракетна небезпека була з півночі.

війна Україна повітряна тривога винищувач війна в Україні

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