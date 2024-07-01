Винищувач у небі. Фото ілюстративне: latamnews.lat

По всій території України оголошено повітряну тривогу, а також оголошено ракетну небезпеку. Це сталося через злет винищувача МіГ-31К.

Про це повідомили у Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні

По всій території України оголошено повітряну тривогу. Через зліт винищувача МіГ-31К мирних мешканців попереджають про ракетну загрозу.

Повітряна тривога торкнулася всіх областей України. Військові закликають українців перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.

Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

Також ми повідомляли, що під час повітряної тривоги жителі Миколаївщини чули гучний вибух.

Окрім того, повітряну тривогу в низці областей оголошували опівдні. Тоді ракетна небезпека була з півночі.