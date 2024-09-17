Потери Украины и России на войне превысили 1 миллион человек — WSJ

Погребение погибших военных. Иллюстративное фото: EFE/IMAGO

Общие потери Украины и России во время полномасштабной войны превысили миллион человек. Эти данные базируются на "конфиденциальной украинской оценке", подготовленной в начале этого года.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

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Потери Украины и России на войне

В статье WSJ отмечено, что украинская сторона потеряла около 80 тысяч военных, а еще 400 тысяч получили ранения. Эти данные базируются на "конфиденциальной украинской оценке", подготовленной в начале этого года.

Что касается России, то оценки западных разведок отличаются, однако указано, что общее число погибших российских солдат может достигать 200 тысяч, а раненых около 400 тысяч.

Издание отмечает, что эти показатели соответствуют официальным данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сообщающих о суммарных потерях врага — 635 тысяч человек, включая погибших и раненых.

Война повлекла за собой демографические изменения в Украине

По данным WSJ, население страны сократилось на миллионы человек.

До полномасштабного вторжения население Украины оценивалось в 40-42 миллиона. С начала войны более шести миллионов украинцев уехали за границу, а Россия оккупировала новые территории. В результате население подконтрольной Киеву территории сократилось до 25-27 миллионов.

Кроме того, война привела к значительному росту смертности и падению рождаемости. По данным украинского правительства, в первой половине 2024 года количество смертей втрое превысило количество рождений.

В материале указано, что эти демографические изменения будут иметь длительные последствия для Украины. Восстановление населения после войны будет длительным процессом и потребует больших усилий.

Научный сотрудник Института демографии Александр Гладун считает, что численность населения Украины можно будет определить только через несколько лет после завершения войны, когда станет известно, сколько людей вернется на Родину.