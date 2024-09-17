Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В WSJ оценили потери Украины и России на войне arrow

В WSJ оценили потери Украины и России на войне

17 сентября 2024 13:43
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Потери Украины и России на войне превысили 1 миллион человек — WSJ
Погребение погибших военных. Иллюстративное фото: EFE/IMAGO
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Общие потери Украины и России во время полномасштабной войны превысили миллион человек. Эти данные базируются на "конфиденциальной украинской оценке", подготовленной в начале этого года.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Читайте также:

Потери Украины и России на войне

В статье WSJ отмечено, что украинская сторона потеряла около 80 тысяч военных, а еще 400 тысяч получили ранения. Эти данные базируются на "конфиденциальной украинской оценке", подготовленной в начале этого года.

Что касается России, то оценки западных разведок отличаются, однако указано, что общее число погибших российских солдат может достигать 200 тысяч, а раненых около 400 тысяч.

Издание отмечает, что эти показатели соответствуют официальным данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сообщающих о суммарных потерях врага — 635 тысяч человек, включая погибших и раненых.

Война повлекла за собой демографические изменения в Украине

По данным WSJ, население страны сократилось на миллионы человек.

До полномасштабного вторжения население Украины оценивалось в 40-42 миллиона. С начала войны более шести миллионов украинцев уехали за границу, а Россия оккупировала новые территории. В результате население подконтрольной Киеву территории сократилось до 25-27 миллионов.

Кроме того, война привела к значительному росту смертности и падению рождаемости. По данным украинского правительства, в первой половине 2024 года количество смертей втрое превысило количество рождений.

В материале указано, что эти демографические изменения будут иметь длительные последствия для Украины. Восстановление населения после войны будет длительным процессом и потребует больших усилий.

Научный сотрудник Института демографии Александр Гладун считает, что численность населения Украины можно будет определить только через несколько лет после завершения войны, когда станет известно, сколько людей вернется на Родину.

Также важные новости дня по теме:

ВСУ военные война в Украине війна военнослужащие погибшие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

14:07 У Львові в коледжі пролунав вибух — багато постраждалих

13:58 На торф деньги есть, на ГСЧС нет — одесские депутаты не стали выделять деньги спасателям

13:48 Все ФЛП будут вынуждены платить ЕСВ — известны суммы

13:44 Переоформление авто во время военного положения — юрист указала на нюансы по ТЦК

13:43 В WSJ оценили потери Украины и России на войне

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

13:38 ЕС планирует выделить 40 млрд евро для Украины в обход вето Венгрии — СМИ узнали как

13:29 Минуты, чтобы предотвратить катастрофу — водолазы рассказали, как спасли Одесский порт

13:19 Россия отправляет "на мясо" сирийских наемников в бои в Луганской области через туристические фирмы

13:13 Денежные компенсации за аренду жилья в 2024 году — условия программы

Text

13:00 Казнь украинского военного и сокращение расходов на ветеранов — эфир День.LIVE

Срочная новость

14:07 У Львові в коледжі пролунав вибух — багато постраждалих

13:58 На торф деньги есть, на ГСЧС нет — одесские депутаты не стали выделять деньги спасателям

13:48 Все ФЛП будут вынуждены платить ЕСВ — известны суммы

13:44 Переоформление авто во время военного положения — юрист указала на нюансы по ТЦК

13:43 В WSJ оценили потери Украины и России на войне

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

13:38 ЕС планирует выделить 40 млрд евро для Украины в обход вето Венгрии — СМИ узнали как

13:29 Минуты, чтобы предотвратить катастрофу — водолазы рассказали, как спасли Одесский порт

13:19 Россия отправляет "на мясо" сирийских наемников в бои в Луганской области через туристические фирмы

13:13 Денежные компенсации за аренду жилья в 2024 году — условия программы

12:59 В Сумах раздались новые взрывы

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13 сентября 2024
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

Text

13:00 Казнь украинского военного и сокращение расходов на ветеранов — эфир День.LIVE

Text

11:45 Неделя памяти погибших журналистов — сколько медийщиков погибло на войне

Text

09:42 Нардеп сказал, кто будет утверждать предприятия для экономического бронирования

Text

08:00 "План победы" Украины от Зеленского и проект госбюджета-2025 — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2024
Text

22:30 Джонсон отметил достижение Украины во время наступательной операции на Курщине

Text

21:31 Нардеп Цымбалюк заявил, что кадровые изменения в правительстве продолжатся осенью

Text

20:38 Эксперт из ЖКХ Ненно заявила о неизбежности повышения тарифов на обслуживание домов

Text

17:44 Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

Text

17:25 Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право