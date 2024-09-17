Втрати України та Росії на війні перевищили 1 мільйон осіб — WSJ

Поховання загиблих військових. Ілюстративне фото: EFE/IMAGO

Загальні втрати України та Росії під час повномасштабної війни перевищили один мільйон осіб. Ці дані базуються на "конфіденційній українській оцінці", підготовленій на початку цього року.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

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Втрати України та Росії на війні

У статті WSJ зазначено, що українська сторона втратила близько 80 тисяч військових, а ще 400 тисяч отримали поранення. Ці дані базуються на "конфіденційній українській оцінці", підготовленій на початку цього року.

Щодо Росії, то оцінки західних розвідок різняться, проте вказано, що загальна кількість загиблих російських солдатів може досягати 200 тисяч, а поранених — близько 400 тисяч.

Видання наголошує, що ці показники відповідають офіційним даним Генерального штабу Збройних сил України, які повідомляють про сумарні втрати ворога — 635 тисяч осіб, включно з загиблими та пораненими.

Війна спричинила демографічні зміни в Україні

За даними WSJ, населення країни скоротилося на мільйони людей.

До повномасштабного вторгнення населення України оцінювали у 40-42 мільйони. З початку війни понад шість мільйонів українців виїхали за кордон, а Росія окупувала нові території. В результаті, населення підконтрольної Києву території скоротилося до 25-27 мільйонів.

Крім того, війна призвела до значного зростання смертності та падіння народжуваності. За даними українського уряду, у першій половині 2024 року кількість смертей втричі перевищила кількість народжень.

У матеріалі вказано, що ці демографічні зміни матимуть довготривалі наслідки для України. Відновлення населення після війни буде тривалим процесом і потребуватиме значних зусиль.

Науковий співробітник Інституту демографії Олександр Гладун вважає, що чисельність населення України можна буде визначити лише через кілька років після завершення війни, коли стане відомо, скільки людей повернеться на Батьківщину.