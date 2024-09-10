Окупанти зазнають значних втрат під час штурмів у Донецькій області — у ЗСУ назвали кількість

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти втрачають понад половину особового складу під час штурмів у Донецькій області. Йдеться про близько 80% загарбників.

Про це розповів офіцер 79-ї бригади у коментарі The Economist.

Читайте також:

Втрати окупантів у Донецькій області

Українські військові, які тримають оборону біля Курахового, зазначили, що тактика Росії після падіння Авдіївки залишилася майже незмінною. Окупанти продовжують застосовувати плануючі бомби та артилерійську перевагу, яка на окремих ділянках фронту становить від 3:1 до 10:1.

Штурмові групи ворога часто складаються з двох-трьох солдатів.

За словами офіцера 79-ї бригади Андрія, 80% росіян гинуть під час атак, але решта 20% проникають у тил українських позицій.

"Вони знають, що ми не будемо контратакувати, бо у нас немає ресурсів для цього", — додав він.