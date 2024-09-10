Оккупанты несут значительные потери во время штурмов в Донецкой области — в ВСУ назвали количество

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты теряют более половины личного состава во время штурмов в Донецкой области. Речь идет об около 80% захватчиков.

Об этом рассказал офицер 79-й бригады в комментарии The Economist.

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Украинские военные, которые держат оборону возле Курахово, отметили, что тактика России после падения Авдеевки осталась почти неизменной. Оккупанты продолжают применять планирующие бомбы и артиллерийское преимущество, которое на отдельных участках фронта составляет от 3:1 до 10:1.

Штурмовые группы врага часто состоят из двух-трех солдат.

По словам офицера 79-й бригады Андрея, 80% россиян погибают во время атак, но остальные 20% проникают в тыл украинских позиций.

"Они знают, что мы не будем контратаковать, потому что у нас нет ресурсов для этого", — добавил он.