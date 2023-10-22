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В ВСУ объяснили, почему прекратились штурмы россиян в стиле "Вагнера"

22 октября 2023 14:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ВСУ объяснили, почему прекратились штурмы россиян в стиле "Вагнера"
Российские военные. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На Лимано-Купянском направлении воюет регулярная армия РФ, а "мясные штурмы" в стиле "Вагнера" больше происходят. Это свидетельствует о том, что русскими руководят кадровые офицеры.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью 21 ОМБр Сергей Дибров в эфире телемарафона.

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По словам Диброва, поведение россиян в последний период указывает на то, что русскими руководят кадровые офицеры.

"Мы видим, что против нас воюет регулярная российская армия. Воюет по своим новым установкам, согласно реалиям украинского фронта, то есть это малые группы, нет уже попыток мясных штурмов в стиле "Вагнера". Это осуществление аэроразведки и корректировка цели, налаживание взаимодействия между пехотными и минометными подразделениями", — сказал Дибров.

Напомним, что украинские военные продолжают добиваться успехов на фронте, постепенно освобождая оккупированные территории от российских захватчиков. В настоящее время Силы обороны проводят наступательные действия на Мелитопольском направлении.

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