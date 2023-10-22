В ЗСУ пояснили, чому припинились штурми росіян в стилі "Вагнера"

Російські військові. Фото: росЗМІ

На Лимано-Куп’янському напрямку воює регулярна армія РФ, а "м’ясні штурми" в стилі "Вагнера" більше відбуваються. Це свідчить про те, що росіянами керують кадрові офіцери.

Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю 21 ОМБр Сергій Дібров в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Ситуація на Лимано-Куп'янську

За словами Діброва, поведінка росіян в останній період вказує на те, що росіянами керують кадрові офіцери.

"Ми бачимо, що проти нас воює регулярна російська армія. Воює за своїми новими настановами, відповідно до реалій українського фронту, тобто це малі групи, немає уже спроб м’ясних штурмів в стилі "Вагнера". Це здійснення аеророзвідки, це корегування цілі, налагодження взаємодії між підрозділами піхотними та мінометними", — сказав Дібров.

Нагадаємо, що українські військові продовжують досягати успіхів на фронті, поступово звільняючи окуповані території від російських загарбників. Наразі Сили оборони проводять наступальні дії на Мелітопольському напрямку.