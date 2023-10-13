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В ВСУ объяснили, как на оккупантах скажется разрушение моста Горловка-Ясиноватая

13 октября 2023 16:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ВСУ объяснили, как на оккупантах скажется разрушение моста Горловка-Ясиноватая
Разрушенный мост Горловка-Ясиноватая. Фото: t.me/kazansky2017
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Разрушение моста между оккупированными Горловкой и Ясиноватой усложнит путь подвоза припасов для войск российских захватчиков, расположенных южнее Бахмута. При нынешней интенсивности боевых действий это может существенно переломить ситуацию в пользу Сил обороны Украины.

Об этом рассказал начальник прессслужбы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш.

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Уничтожение моста между Горловкой и Ясиноватой

"Подрыв этой трассы станет еще одним таким звоночком для того, чтобы снабжать группировку, которая находится южнее Бахмута, станет сложнее. Поскольку, конечно, эта трасса вела от Донецка и это была одна из коротких дорог, по которой противник мог быстро перебрасывать крайне необходимые средства, которые ему были нужны. Конечно, что при такой интенсивности войны день-два простоя может привести к разным последствиям и это будет влиять на ход боевых действий", — говорит Евлаш.

Ранее аналогичный ущерб захватчикам нанес огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка.

"Плечо подвоза, конечно, увеличится и это такой первый колокольчик — точнее второй. Первый — это был огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка. Сейчас еще здесь мост взорвали", — пояснил Евлаш.

Разрушение моста нарушило систему снабжения захватчиков

Военный отметил, что "такие атаки будут продолжаться до тех пор, пока ВСУ не перережут все эти логистические маршруты и не обескровят группировку российских сил на этом направлении". Он также подчеркнул, что враг не будет прекращать попытки найти новые пути поставки для своих войск.

"Конечно, что враг будет находить какие-то пути — делать насыпи и временные укрепления, однако такое серьезное повреждение этих путепроводов оно отразится на поставках и течении боевых действий", — добавляет он.

Сегодня, 12 октября, на оккупированной РФ части Донбасса разрушен мост на трассе между Ясиноватой и Горловкой. В сети появились первые кадры последствий.

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