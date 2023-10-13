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В ЗСУ пояснили, як на окупантах позначиться руйнування мосту Горлівка-Ясинувата

13 жовтня 2023 16:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ЗСУ пояснили, як на окупантах позначиться руйнування мосту Горлівка-Ясинувата
Зруйнований міст Горлівка-Ясинувата. Фото: t.me/kazansky2017
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Руйнування мосту між окупованими Горлівкою та Ясинуватою ускладнить шлях підвозу припасів для військ російських загарбників, які розташовані південніше Бахмута. При теперішній інтенсивності бойових дій, це може суттєво переломити ситуацію на користь Сил оборони України

Про це в розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш.

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Знищення мосту між Горлівкою та Ясинуватою

"Підрив цієї траси стане ще одним таким дзвіночком для того що постачати угруповання, яке знаходиться південніше Бахмуту стане складніше. Оскільки, звичайно, що ця траса вела від Донецька і це була одна із коротких доріг, якою противник міг швидко перекидати крайньо необхідні засоби, які йому були потрібні. Звісно, що в такої інтенсивності війни день-два простою може призвести до різних наслідків і це буде впливати на перебіг бойових дій", — каже Євлаш.

Раніше аналогічної шкоди загарбникам завдав вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка.

"Плече підвозу звісно що збільшиться і це такий перший дзвіночок — точніше другий. Перший — це був вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка. Зараз ще тут міст підірвали", — пояснив Євлаш.

Руйнування мосту порушило систему постачання загарбників

Військовий зазначив, що "такі атаки триватимуть доти, поки ЗСУ не переріжуть всі ці логістичні маршрути і не знекровлять угруповання російських сил на цьому напрямку". Він також наголосив, що ворог не припинятиме спроб знайти нові шляхи постачання для своїх військ.

"Звичайно що ворог буде знаходити якісь шляхи — робити насипи і тимчасові укріплення, проте таке серйозне пошкодження цих шляхопроводів воно відобразиться на постачанні та перебігу бойових дій", — додає він.

Сьогодні, 12 жовтня, на окупованій РФ частині Донеччини зруйновано міст на трасі між Ясиноватою та Горлівкою. У мережі з'явилися перші кадри наслідків.

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