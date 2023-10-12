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На Донеччині зруйновано міст: чим він був важливий для окупантів

12 жовтня 2023 12:17
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Донеччині зруйновано міст: чим він був важливий для окупантів
Зруйновий міст між Горлівкою та Ясинуватою. Фото: Telegram-канал Новости Донбасса
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Сьогодні, 12 жовтня, на окупованій РФ частині Донеччини зруйновано міст на трасі між Ясиноватою та Горлівкою. У мережі з'явилися перші кадри наслідків.

Про це повідомляють Telegram-канали "Новости Донбасса" і "Типичный донецк".

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Звинувачення "мера"

За словами так званого "мера" окупованого міста Ясинувата Дмитра Шевченка, міст нібито зруйнували українські військові. При цьому українська сторона поки не давала ніяких коментарів.

Наслідки

На відео, яке з'явилося в мережі, видно ознаки цілковитого руйнування мосту, а також розтрощену автівку. Даних щодо постраждалих немає.

Зруйнований міст. Фото Telegram-канал "Типичный Донецк"

Внаслідок руйнування мосту між Горлівкою і Ясинуватою дорожній рух заблоковано. 

Схема об'їзду заблокованої дороги. Фото: Telegram-канал "Типичный Донецк"

Важливість мосту

Важливість мосту полягає у тому, що руйнування сильно вдарить по логістиці росіян у цьому районі. Окупанти використовували переправу для перекидання своїх військових і техніки.

Як раніше повідомлялося, росіяни хочуть побудувати нову гілку залізниці, аби викрадати зерно з окупованої території України. Також загарбники й надалі продовжують грабувати майно у тимчасово захоплених населених пунктах Запорізької області. 

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