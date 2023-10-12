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На Донетчине разрушен мост: чем он был важен для оккупантов

12 октября 2023 12:17
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Донетчине разрушен мост: чем он был важен для оккупантов
Разрушенный мост между Горловкой и Ясиноватой. Фото: Telegram-канал Новости Донбасса
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сегодня, 12 октября, на оккупированной РФ части Донбасса разрушен мост на трассе между Ясиноватой и Горловкой. В сети появились первые кадры последствий.

Об этом сообщают Telegram-каналы "Новости Донбасса" и "Типичный донецк" .

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Обвинение "мэра"

По словам так называемого "мэра" оккупированного города Ясиноватая Дмитрия Шевченко, мост якобы разрушили украинские военные. При этом украинская сторона пока не давала никаких комментариев.

Последствия

На видео, появившемся в сети, видны признаки полного разрушения моста, а также разбитый автомобиль. Данных о пострадавших нет.

Разрушенный мост. Фото Telegram-канал "Типичный Донецк"

В результате разрушения моста между Горловкой и Ясиноватой автомобильное движение заблокировано.

Схема объезда заблокированной дороги. Фото: Telegram-канал "Типичный Донецк"

Важность моста

Важность моста в том, что разрушение сильно ударит по логистике россиян в этом районе. Оккупанты использовали переправу для переброски своих военных и техники.

Как ранее сообщалось, россияне хотят построить новую ветку железной дороги, чтобы перегонять зерно с оккупированной территории Украины. Также захватчики и дальше продолжают грабить имущество во временно захваченных населенных пунктах Запорожской области.

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