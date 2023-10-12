На Донетчине разрушен мост: чем он был важен для оккупантов
Сегодня, 12 октября, на оккупированной РФ части Донбасса разрушен мост на трассе между Ясиноватой и Горловкой. В сети появились первые кадры последствий.
Об этом сообщают Telegram-каналы "Новости Донбасса" и "Типичный донецк" .
Обвинение "мэра"
По словам так называемого "мэра" оккупированного города Ясиноватая Дмитрия Шевченко, мост якобы разрушили украинские военные. При этом украинская сторона пока не давала никаких комментариев.
Последствия
На видео, появившемся в сети, видны признаки полного разрушения моста, а также разбитый автомобиль. Данных о пострадавших нет.
В результате разрушения моста между Горловкой и Ясиноватой автомобильное движение заблокировано.
Важность моста
Важность моста в том, что разрушение сильно ударит по логистике россиян в этом районе. Оккупанты использовали переправу для переброски своих военных и техники.
Как ранее сообщалось, россияне хотят построить новую ветку железной дороги, чтобы перегонять зерно с оккупированной территории Украины. Также захватчики и дальше продолжают грабить имущество во временно захваченных населенных пунктах Запорожской области.