Росіяни хочуть збудувати залізничну гілку, аби красти зерно на окупованих територіях

Російські окупанти. Фото: Reuters

Росіяни хочуть побудувати нову гілку залізниці, аби викрадати зерно з окупованої території України. Також загарбники й надалі продовжують грабувати майно у тимчасово захоплених населених пунктах Запорізької області.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров для Media Center Ukraine.

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За його словами, окупанти переважно грабують сільськогосподарську продукцію. Тому для того, аби красти зерно у місцевих фермерів, вони планують збудувати ще одну залізничну гілку.

Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: Media Center Ukraine

Будівництво залізничної гілки

"Ворог постійно намагається забрати все майно, яке залишалося в тимчасовій окупації. Навіть ворог сьогодні говорить про те, що буде будувати нову гілку залізної дороги, яка буде проходити від Маріуполя до Мелітополя. І це робиться з однією метою — щоб масово викрадати те зерно, яке вирощують фермери, і сьогодні не продають, тому що чекають деокупації", — пояснив Федоров.

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Він додав, що фермери не продають зерно і через те, що його може купувати лише одна російська компанія, яка виставляє ціну, що є нижчою за собівартість вирощеної агропродукції.

Нагадаємо, Федоров також зазначив, що ситуація в тимчасово окупованому Мелітополі продовжує погіршуватися. До проблем з медичною та соціальною допомогою додалися затримки та невиплата зарплат.