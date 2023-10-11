Росіяни хочуть збудувати залізничну гілку, аби красти зерно на окупованих територіях
Росіяни хочуть побудувати нову гілку залізниці, аби викрадати зерно з окупованої території України. Також загарбники й надалі продовжують грабувати майно у тимчасово захоплених населених пунктах Запорізької області.
Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров для Media Center Ukraine.
Що крадуть військові РФ
За його словами, окупанти переважно грабують сільськогосподарську продукцію. Тому для того, аби красти зерно у місцевих фермерів, вони планують збудувати ще одну залізничну гілку.
Будівництво залізничної гілки
"Ворог постійно намагається забрати все майно, яке залишалося в тимчасовій окупації. Навіть ворог сьогодні говорить про те, що буде будувати нову гілку залізної дороги, яка буде проходити від Маріуполя до Мелітополя. І це робиться з однією метою — щоб масово викрадати те зерно, яке вирощують фермери, і сьогодні не продають, тому що чекають деокупації", — пояснив Федоров.
Заниження цін від Росії
Він додав, що фермери не продають зерно і через те, що його може купувати лише одна російська компанія, яка виставляє ціну, що є нижчою за собівартість вирощеної агропродукції.
Нагадаємо, Федоров також зазначив, що ситуація в тимчасово окупованому Мелітополі продовжує погіршуватися. До проблем з медичною та соціальною допомогою додалися затримки та невиплата зарплат.