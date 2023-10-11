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Росіяни хочуть збудувати залізничну гілку, аби красти зерно на окупованих територіях

11 жовтня 2023 18:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни хочуть збудувати залізничну гілку, аби красти зерно на окупованих територіях
Російські окупанти. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Росіяни хочуть побудувати нову гілку залізниці, аби викрадати зерно з окупованої території України. Також загарбники й надалі продовжують грабувати майно у тимчасово захоплених населених пунктах Запорізької області. 

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров для Media Center Ukraine.

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За його словами, окупанти переважно грабують сільськогосподарську продукцію. Тому для того, аби красти зерно у місцевих фермерів, вони планують збудувати ще одну залізничну гілку.

окупанти крадуть зерно
Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: Media Center Ukraine

Будівництво залізничної гілки

"Ворог постійно намагається забрати все майно, яке залишалося в тимчасовій окупації. Навіть ворог сьогодні говорить про те, що буде будувати нову гілку залізної дороги, яка буде проходити від Маріуполя до Мелітополя. І це робиться з однією метою — щоб масово викрадати те зерно, яке вирощують фермери, і сьогодні не продають, тому що чекають деокупації", — пояснив Федоров. 

Заниження цін від Росії

Він додав, що фермери не продають зерно і через те, що його може купувати лише одна російська компанія, яка виставляє ціну, що є нижчою за собівартість вирощеної агропродукції. 

Нагадаємо, Федоров також зазначив, що ситуація в тимчасово окупованому Мелітополі продовжує погіршуватися. До проблем з медичною та соціальною допомогою додалися затримки та невиплата зарплат.

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