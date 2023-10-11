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Зарплат не існує: Федоров розповів про знущання окупантів в Мелітополі

11 жовтня 2023 18:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зарплат не існує: Федоров розповів про знущання окупантів в Мелітополі
Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: Укрінформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Ситуація на тимчасово окупованому Мелітополі продовжує погіршуватися. До проблем з медичною та соціальною допомогою додалися затримки та невиплата зарплат.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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"Мешканцям, які вимушено залишаються на тимчасово окупованій території, і працювали на комунальних підприємствах або у лікарнях, ворог затримує та не виплачує заробітну плату. Це призводить до того, що у наших мешканців є проблеми з тим, щоб купити продукти харчування в тимчасовій окупації", — зазначив міський голова Мелітополя.

Водночас, за словами Івана Федорова, суттєво зросли ціни на харчі і паливо.

"Щонайменше на 30-40% все подорожчало. Тож з одного боку заробітна плата не платиться, з іншого боку — ми бачимо тенденцію, що всі продукти харчування дорожчають", — додав він. 

Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Мелітополі відразу 11 російських окупантів отруїлися самогоном. Виявилося, що до алкоголю додали декілька видів отрути. 

Нагадуємо, що російські загарбники продовжують розповідати свою пропаганду дітям на тимчасово окупованих територіях України. Так, в Мелітополі, окупанти розповідали дітям про екстремізм.

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