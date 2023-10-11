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Зарплат не существует: Федоров рассказал об издевательствах оккупантов в Мелитополе

11 октября 2023 18:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зарплат не существует: Федоров рассказал об издевательствах оккупантов в Мелитополе
Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: Укринформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Ситуация на временно оккупированном Мелитополе продолжает ухудшаться. К проблемам медицинской и социальной помощи добавились задержки и невыплата зарплат.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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"Жителям, вынужденно остающимся на временно оккупированной территории, и работавшим на коммунальных предприятиях или в больницах, враг задерживает и не выплачивает заработную плату. Это приводит к тому, что у наших жителей есть проблемы с тем, чтобы купить продукты питания во временной оккупации", — отметил городской голова Мелитополя.

В то же время, по словам Ивана Федорова, существенно выросли цены на продовольствие и топливо.

"По меньшей мере, на 30-40% все подорожало. Поэтому с одной стороны заработная плата не платится, с другой стороны — мы видим тенденцию, что все продукты питания дорожают" , — добавил он.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Мелитополе сразу 11 российских оккупантов отравились самогоном. Оказалось, что к алкоголю прибавили несколько видов яда.

Напомним, что российские захватчики продолжают рассказывать свою пропаганду детям на временно оккупированных территориях Украины. Так, в Мелитополе, оккупанты рассказывали детям об экстремизме.

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