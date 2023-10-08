У Мелітополі жінки отруїли самогоном 11 окупантів

Російський окупант. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованому Мелітополі відразу 11 російських окупантів отруїлися самогоном . Виявилося, що до алкоголю додали декілька видів отрути.

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

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Окупанти отруїлися самогоном

Повідомляється, що компанія з 11 військових купила самогон у двох "невідомих жінок", які представилися місцевими. Однак, вже через пів години після початку застілля всі, хто пив придбаний самогон, померли.

Місцева так звана поліція відразу взялася розслідувати справу. Спочатку думали, що алкоголь виявився неякісним. Втім, як пізніше з'ясувалося, до нього додали відразу декілька видів отрути.

"Правоохоронці" почали шукати жінок-продавчинь, але ті зникли після інциденту. Традиційно окупанти підозрюють у скоєному "диверсанток" або місцевих "прихильниць України".

Нагадаємо, після так званих "виборів" РФ на тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники почали скаржитися на те, що "новая родіна" не платить кошти. Гауляйтери ніяк не можуть поділити між собою "владу".

Додамо, російські загарбники продовжують розповідати свою пропаганду дітям на тимчасово окупованих територіях України. Так, в Мелітополі окупанти розповідали дітям про екстремізм.