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В Мелитополе женщины отравили самогоном 11 оккупантов

8 октября 2023 17:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Мелитополе женщины отравили самогоном 11 оккупантов
Российский оккупант. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во временно оккупированном Мелитополе сразу 11 российских оккупантов отравились самогоном. Оказалось, что к алкоголю добавили несколько видов яда.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

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Оккупанты отравились самогоном

Сообщается, что компания из 11 военных купила самогон у двух "неизвестных женщин", представившихся местными. Однако уже через полчаса после начала застолья все кто пил приобретенный самогон умерли.

Местная так называемая полиция сразу принялась расследовать дело. Сначала думали, что алкоголь оказался некачественным. Впрочем, как позже выяснилось, к нему добавили сразу несколько видов яда.

"Правохранители" начали искать женщин-продавщиц, но те исчезли после инцидента. Традиционно оккупанты подозревают в совершенном "диверсанток" или местных "поклонниц Украины".

Напомним, после так называемых "выборов" РФ на временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики начали жаловаться на то, что "новая родина" не платит средства. Гауляйтеры никак не могут поделить между собой "власть".

Добавим, что российские захватчики продолжают рассказывать свою пропаганду детям на временно оккупированных территориях Украины. Так, в Мелитополе оккупанты рассказывали детям об экстремизме.

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