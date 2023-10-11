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Россияне хотят построить железнодорожную ветку, чтобы воровать зерно на оккупированных территориях

11 октября 2023 18:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне хотят построить железнодорожную ветку, чтобы воровать зерно на оккупированных территориях
Российские оккупанты. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Россияне хотят построить новую ветку железной дороги, чтобы красть зерно с оккупированной территории Украины. Также захватчики и дальше продолжают грабить имущество во временно захваченных населенных пунктах Запорожской области.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров для Media Center Ukraine.

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По его словам, оккупанты преимущественно грабят сельскохозяйственную продукцию. Поэтому, чтобы воровать зерно у местных фермеров, они планируют построить еще одну железнодорожную ветку.

оккупанты воруют зерно
Мэр Мелитополя Иван Федоров. Фото: Media Center Украина

Строительство железнодорожной ветки

"Враг постоянно пытается забрать все имущество, которое оставалось во временной оккупации. Даже враг сегодня говорит о том, что будет строить новую ветку железной дороги, которая будет проходить от Мариуполя до Мелитополя. И это делается с одной целью — чтобы массово похищать то зерно, которое выращивают фермеры, и сегодня не продают, потому что ждут деоккупации", — объяснил Федоров.

Занижение цен от России

Он добавил, что фермеры не продают зерно и из-за того, что его может покупать только одна российская компания, которая выставляет цену ниже себестоимости выращенной агропродукции.

Напомним, Федоров также отметил, что ситуация во временно оккупированном Мелитополе продолжает ухудшаться. К проблемам медицинской и социальной помощи добавились задержки и невыплата зарплат.

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