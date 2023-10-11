Россияне хотят построить железнодорожную ветку, чтобы воровать зерно на оккупированных территориях
Россияне хотят построить новую ветку железной дороги, чтобы красть зерно с оккупированной территории Украины. Также захватчики и дальше продолжают грабить имущество во временно захваченных населенных пунктах Запорожской области.
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров для Media Center Ukraine.
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По его словам, оккупанты преимущественно грабят сельскохозяйственную продукцию. Поэтому, чтобы воровать зерно у местных фермеров, они планируют построить еще одну железнодорожную ветку.
Строительство железнодорожной ветки
"Враг постоянно пытается забрать все имущество, которое оставалось во временной оккупации. Даже враг сегодня говорит о том, что будет строить новую ветку железной дороги, которая будет проходить от Мариуполя до Мелитополя. И это делается с одной целью — чтобы массово похищать то зерно, которое выращивают фермеры, и сегодня не продают, потому что ждут деоккупации", — объяснил Федоров.
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Он добавил, что фермеры не продают зерно и из-за того, что его может покупать только одна российская компания, которая выставляет цену ниже себестоимости выращенной агропродукции.
Напомним, Федоров также отметил, что ситуация во временно оккупированном Мелитополе продолжает ухудшаться. К проблемам медицинской и социальной помощи добавились задержки и невыплата зарплат.