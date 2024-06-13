Взрывы в Днепре — в ВК "Восток" объяснили ситуацию

Российские беспилотники "Орлан". Фото: росСМИ

В Вооруженных силах Украины объяснили причину взрывов в Днепре в четверг, 13 июня. Там объяснили, что в городе силы ПВО сбили российский разведывательный беспилотник "Орлан".

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования "Восток".

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Скриншот сообщения Воздушного командования "Восток"

Отметим, что сам "Орлан" небольшой по размерам. Он весит 14 килограммов, размах крыльев до трех метров и стартовую катапульту для запуска. Он способен летать до 16 часов, может взлетать на высоту до пяти тысяч метров, а его скорость достигает от 90 до 120 километров в час.

Уничтоженный "Орлан" под Харьковом. Источник: Командование ДШВ Украины

Напомним, ранее одесские пограничники сбили другой российский разведывательный беспилотник ZALA с помощью FPV-дрона.

В то же время на Запорожском направлении 15 БрОП НГУ "Кара-даг" ударили собственными дронами-камикадзе по российской технике и по личному составу.