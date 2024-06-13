Вибухи в Дніпрі — в ПК "Схід" пояснили ситуацію

Російські безпілотники "Орлан". Фото: росЗМІ

В Збройних силах України пояснили причину вибухів у Дніпрі у четвер, 13 червня. Там пояснили, що в місті сили ППО збили російський розвідувальний безпілотник "Орлан".

Про це повідомили в пресслужбі Повітряного командування "Схід".

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Скриншот допису Повітряного командування "Схід"

Зазначимо, що сам "Орлан" невеликий за розмірами. Він важить 14 кілограмів, має розмах крил до трьох метрів та стартову катапульту для запуску. Він здатен літати до 16 годин, може злітати на висоту до п'яти тисяч метрів, а його швидкість сягає від 90 до 120 кілометрів на годину.

Знищений "Орлан" під Харковом. Джерело: Командування ДШВ України

Нагадаємо, раніше одеські прикордонники збили інший російський розвідувальний безпілотник, ZALA за допомогою FPV-дрону.

Водночас на Запорізькому напрямку 15 БрОП НГУ "Кара-даг" вдарили власними дронами-камікадзе по російській техніці та по особовому складу.