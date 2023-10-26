Какие потери врага в живой силе и технике на Авдеевском и Марьинском направлениях

Украинские военные во время боевых действий на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском и Марьинском направлениях армия РФ потеряла более пяти тысяч своих солдат и около 400 единиц техники. Такие данные были зафиксированы с 10 октября 2023 года по сегодняшний день.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона "Единые новости".

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"Враг пытается что-то подтянуть, опрокидывает определенные резервы по другим направлениям. Наши разведчики это все фиксируют и командование делает определенные выводы", — подчеркнул он.

Какая ситуация сейчас на Авдеевском направлении

Также в комментарии для 24-го канала Штупун отметил, что на Авдеевском направлении продолжаются активные боевые действия.

"Враг пытается идти вперед, а потом мы выбиваем его назад. Поэтому говорить о какой-то устоявшейся ситуации не нужно. То есть там продолжаются активные бои", — заверил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления.

Он добавил, что сейчас российские оккупанты преимущественно используют пехоту, а именно небольшие штурмовые группы. Только на отдельных участках фронта штурмовые группы противника могут составлять по 30-40 человек.

Напомним, пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин заявил, что российские захватчики стали меньше использовать тяжелую технику на фронте, но совсем не жалеют людей. На штурмы оккупантов отправляют без соответствующего укрытия, только один танк или БТР может работать издалека.