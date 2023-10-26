Які втрати ворога у живій силі та техніці на Авдіївському та Мар'їнському напрямках

Українські військові під час бойових дій на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках армія РФ втратила понад п'ять тисяч своїх солдатів та біля 400 одиниць техніки. Такі дані були зафіксовані з 10 жовтня 2023 року по сьогодні.

Про це заявив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

Робота української розвідки

"Ворог намагається щось підтягнути, перекидає певні резерви з інших напрямків. Наші розвідники це все фіксують і командування робить певні висновки", — наголосив він.

Яка наразі ситуація на Авдіївському напрямку

Також у коментарі для 24 каналу Штупун зауважив, що на Авдіївському напрямку продовжуються активні бойові дії.

"Ворог намагається йти вперед, а потім ми вибиваємо його назад. Тому говорити про якусь сталу ситуацію не потрібно. Тобто там тривають активні бої", — запевнив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку.

Він додав, що нині російські окупанти переважно використовують піхоту, а саме невеликі штурмові групи. Лише на окремих ділянках фронту штурмові групи ворога можуть складати по 30-40 осіб.

Нагадаємо, пресофіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін заявив, що російські загарбники стали менше використовувати важку техніку на фронті, але зовсім не шкодують людей. На штурми окупантів відправляють без відповідного укриття, лише один танк чи БТР може працювати здалека.