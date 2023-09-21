В ВСУ рассказали, что господство в воздухе не спасёт россиян от больших потерь

Российская армия на временно оккупированных территориях. Фото: росСМИ

​

ВСУ наносят удары российской армии меньшими силами преимущественно в некоторых местах, где она этого не ожидает. При этом у вражеских солдат нет проблем не только с артиллерией, но и с армейской авиацией, однако потери они несут большие, чем украинские защитники.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Читайте также:

Господство в воздухе россиян не спасет



По сообщению спикера, на Восточном направлении ВС РФ действительно применяют фронтовую авиацию, но при этом нет налаженного взаимодействия между сухопутными войсками и авиацией. Что, в свою очередь, приводит к большому количеству потерь.

"Мы значительно меньшими силами продолжаем двигаться вперёд, притом что у противника господство в воздухе. Но при этом всём они несут большие потери в обороне, чем мы в наступлении", — заявил Евлаш.

По его словам, количество потерь в российской армии в 7 — 8 раз превышает потери личного состава украинских войск, что противоречит законам военной логики и военных маневров.

Напомним, что ранее спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что критическая инфраструктура Украины рискует снова стать мишенью для воздушно-космических сил РФ. В то же время пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для переговоров с Украиной нет.

​