В ЗСУ розповіли, що панування в повітрі не врятує росіян від великих втрат

Російська армія на тимчасово окупованих територіях. Фото: росЗМІ

ЗСУ наносять удари російській армії меншими силами переважно в деяких місцях, де вона цього не очікує. При цьому у ворожих солдатів немає проблем не тільки з артилерією, а й з армійською авіацією, проте втрати вони несуть більші, ніж українські оборонці.

Про це повідомив спікер Східного угруповання військ Ілля Євлаш в етері телемарафону.

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За повідомленням спікера, на Східному напрямку ЗС РФ дійсно застосовують фронтову авіацію, але при цьому не мають налагодженої взаємодії між сухопутними військами та авіацією. Що, в свою чергу, призводить до великої кількості втрат.

"Ми значно меншими силами продовжуємо рухатись вперед, при тому, що у противника домінування в повітрі. Але при цьому всьому вони несуть більші втрати в обороні, ніж ми у наступі", — заявив Євлаш.

За його словами, кількість втрат у російській армії в 7-8 разів перевищує втрати особового складу українських військ, що суперечить будь-яким законам військової логіки та військових маневрів.

Нагадаємо, що раніше спікер ВПС України Юрій Ігнат заявив, що критична інфраструктура України ризикує знову стати мішенню для повітряно-космічних сил РФ. Натомість, прессекретар Володмира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що передумов для переговорів з Україною немає.