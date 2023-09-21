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Енергетична інфраструктура знову буде під прицілом ворога, — Ігнат

21 вересня 2023 18:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Енергетична інфраструктура знову буде під прицілом ворога, — Ігнат
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Підсумовуючи нічний ракетний удар по Україні у ніч проти 21 вересня, є повідомлення про атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. Це, зокрема, свідчить про те, що об’єкти паливно-енергетичного комплексу знову будуть під прицілом росіян. 

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Media Center Ukraine — Ukrinform. 

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Ігнат зазначив, що під час ракетного удару 21 вересня сили ППО знищили 36 із 43 ворожих ракет. Деякі з них цілили в об'єкти критичної інфраструктури. 

"Як відомо, під час минулої атаки було атаковано Кременчуцький нафтопереробний завод. Тому можна робити певні припущення, що об’єкти паливно-енергетичного сектору все ж таки будуть під прицілом ворога. І тому до цього теж треба готуватися. Тому що наступила осінь, скоро опалювальний сезон, і ворог, можливо, не відмовиться від планів завдавати ударів саме по таких об’єктах, окрім військових", — сказав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, внаслідок першої за пів року ворожої атаки по енергетичних об'єктах України постраждали західні та центральні регіони. Це призвело до перебоїв у електропостачанні у Рівненській та Житомирській областях.

Додамо, 21 вересня росіяни вдарили ракетами по Черкасах. Силам ППО вдалося знищити повітряні ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків постраждав об'єкт соціальної інфраструктури у центральній частині міста.

Також повідомлялося, що під ранок 21 вересня Росія атакувала Київ ракетами, над містом було близько 20 цілей. При цьому уламки ракет впали у кількох районах столиці.

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