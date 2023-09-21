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Розбили житловий сектор: РФ потужно атакувала Нікополь, є постраждалі

21 вересня 2023 09:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Розбили житловий сектор: РФ потужно атакувала Нікополь, є постраждалі
Наслідки обстрілу Нікополя 21 вересня. Фото:dnipropetrovskaODA
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч на 21 вересня, у Нікопольському районі ворог здійснив обстріл із ракетних комплексів "Град" та великокаліберної артилерії. Особливо сильно постраждав Нікополь.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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В результаті атаки троє людей отримали поранення. Серед постраждалих - літній 75-річний чоловік та молода сім'я: жінка 34 роки та чоловік 29 років. Їхня тримісячна дитина, яка перебувала з ними, була доставлена до лікарні, але, на щастя, залишилася неушкодженою.

Наслідки обстрілу Нікополя 21 вересня
Наслідки обстрілу Нікополя 21 вересня. Фото:dnipropetrovskaODA
Наслідки обстрілу Нікополя 21 вересня
Наслідки обстрілу Нікополя 21 вересня. Фото:dnipropetrovskaODA

Також Лисак повідомив, що 11 житлових будівель та п'ять сільськогосподарських будівель зазнали збитків, одна будівля була повністю зруйнована. Також пошкоджено автомобілі, газові магістралі та електролінії.

Наслідки обстрілу Нікополя 21 вересня
Наслідки обстрілу Нікополя 21 вересня. Фото:dnipropetrovskaODA

"Сьогодні Міжнародний день миру. Він прийде і в Україні. Обов'язково. Право на це боремося на полі бою і в тилу. Заради спокою та безпеки українців. А ще майбутнє, в якому немає війни", — сказав Лисак.

Нагадаємо, що 21 вересня Росія завдала ракетного удару по Львівській області. Зокрема є приліт по промисловому об'єкту області.

Також 21 вересня Росія атакувала Україну ракетами, зокрема Рівне. Є прильоти й в частині міста зникла електрика.

Крім того, у ніч на 21 вересня російські війська атакували Україну ракетами. Зокрема, є прильоти та постраждалі у Черкасах.

Також ми повідомляли, що 21 вересня, Київ зазнав ракетних обстрілів. Внаслідок російської атаки є пошкодження у Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Відповідні служби працюють на місці.

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