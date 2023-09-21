Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Разбили жилой сектор: РФ мощно атаковала Никополь, есть пострадавшие arrow

Разбили жилой сектор: РФ мощно атаковала Никополь, есть пострадавшие

21 сентября 2023 09:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Разбили жилой сектор: РФ мощно атаковала Никополь, есть пострадавшие
Последствия обстрела Никополя 21 сентября. Фото:dnipropetrovskaODA
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ночь на 21 сентября, в Никопольском районе враг осуществил обстрел из ракетных комплексов "Град" и крупнокалиберной артиллерии. Особенно сильно пострадал Никополь. 

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Обстрелы Никополя 21 сентября: что известно

В результате атаки три человека получили ранения. Среди пострадавших - пожилой 75-летний мужчина и молодая семья: женщина 34 лет и мужчина 29 лет. Их трехмесячный ребенок, находившийся с ними, был доставлен в больницу, но, к счастью, остался невредимым.

Последствия обстрела Никополя 21 сентября
Последствия обстрела Никополя 21 сентября. Фото:dnipropetrovskaODA
Последствия обстрела Никополя 21 сентября
Последствия обстрела Никополя 21 сентября. Фото:dnipropetrovskaODA

Также Лысак сообщил, что 11 жилых зданий и пять сельскохозяйственных построек получили ущерб, одно здание было полностью разрушено. Также повреждены автомобили, газовые магистрали и электролинии.

Последствия обстрела Никополя 21 сентября
Последствия обстрела Никополя 21 сентября. Фото:dnipropetrovskaODA

"Сегодня Международный день мира. Он придет и в Украине. Обязательно. Право на это боремся на поле боя и в тылу. Ради спокойствия и безопасности украинцев. А еще будущее, в котором нет войны", — сказал Лысак.

Напомним, что 21 сентября Россия нанесла ракетный удар по Львовской области. В частности есть прилет по промышленному объекту области.

Также 21 сентября Россия атаковала Украину ракетами, в частности Ровно. Есть прилеты и в части города пропало электричество.

Кроме того, в ночь на 21 сентября российские войска атаковали Украину ракетами. В частности, есть прилеты и пострадавшие в Черкассах.

Также мы сообщали, что 21 сентября, Киев подвергся ракетным обстрелам. В результате российской атаки есть повреждения в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах столицы. Соответствующие службы работают на месте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз