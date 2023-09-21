Разбили жилой сектор: РФ мощно атаковала Никополь, есть пострадавшие

Последствия обстрела Никополя 21 сентября. Фото:dnipropetrovskaODA

В ночь на 21 сентября, в Никопольском районе враг осуществил обстрел из ракетных комплексов "Град" и крупнокалиберной артиллерии. Особенно сильно пострадал Никополь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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В результате атаки три человека получили ранения. Среди пострадавших - пожилой 75-летний мужчина и молодая семья: женщина 34 лет и мужчина 29 лет. Их трехмесячный ребенок, находившийся с ними, был доставлен в больницу, но, к счастью, остался невредимым.

Последствия обстрела Никополя 21 сентября. Фото:dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Никополя 21 сентября. Фото:dnipropetrovskaODA

Также Лысак сообщил, что 11 жилых зданий и пять сельскохозяйственных построек получили ущерб, одно здание было полностью разрушено. Также повреждены автомобили, газовые магистрали и электролинии.

Последствия обстрела Никополя 21 сентября. Фото:dnipropetrovskaODA

"Сегодня — Международный день мира. Он придет и в Украине. Обязательно. Право на это боремся на поле боя и в тылу. Ради спокойствия и безопасности украинцев. А еще будущее, в котором нет войны", — сказал Лысак.

Напомним, что 21 сентября Россия нанесла ракетный удар по Львовской области. В частности есть прилет по промышленному объекту области.

Также 21 сентября Россия атаковала Украину ракетами, в частности Ровно. Есть прилеты и в части города пропало электричество.

Кроме того, в ночь на 21 сентября российские войска атаковали Украину ракетами. В частности, есть прилеты и пострадавшие в Черкассах.

Также мы сообщали, что 21 сентября, Киев подвергся ракетным обстрелам. В результате российской атаки есть повреждения в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах столицы. Соответствующие службы работают на месте.