Энергетическая инфраструктура снова будет под прицелом врага, — Игнат

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: АрмияInform

Суммируя ночной ракетный удар по Украине в ночь на 21 сентября, есть сообщения об атаках на объекты энергетической инфраструктуры. Это, в частности, свидетельствует, что объекты топливно-энергетического комплекса сново будут под прицелом россиян.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Media Center Ukraine — Ukrinform.

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Игнат отметил, что во время ракетного удара 21 сентября силы ПВО уничтожили 36 из 43 вражеских ракет. Некоторые из них целились в объекты критической инфраструктуры.

"Как известно, во время прошлой атаки был атакован Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Поэтому можно предположить, что объекты топливно-энергетического сектора все же будут под прицелом врага. И поэтому к этому тоже надо готовиться. Потому что наступила осень, скоро отопительный сезон, и враг, возможно, не откажется от планов наносить удары именно по таким объектам, кроме военных", — сказал Юрий Игнат.

Напомним, в результате первой за полгода вражеской атаки по энергетическим объектам Украины пострадали западные и центральные регионы. Это привело к перебоям в электроснабжении в Ровенской и Житомирской областях.

Добавим, 21 сентября россияне ударили ракетами по Черкассам. Силам ПВО удалось уничтожить воздушные враждебные цели, однако в результате падения обломков пострадал объект социальной инфраструктуры в центральной части города.

Также сообщалось, что к утру 21 сентября Россия атаковала Киев ракетами, над городом было около 20 целей. При этом обломки ракет упали в нескольких районах столицы.