"Вагнеровцев" перебросили на восток Украины: в ВСУ назвали количество военных

Военные группировки ЧВК "Вагнер". Фото иллюстративное: Reuters

Находившихся в Беларуси бывших участников российской террористической группировки ЧВКК "Вагнер" Россия перебросила на восток Украины. Им поставили задачу восстановить утраченные позиции.

Об этом рассказал руководитель прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш в комментарии для издания hromadske.

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"Мы подтверждаем информацию о пребывании подразделений бывших участников ЧВК "Вагнер", в частности, речь идет о военнослужащих, которые были ранее в Беларуси", — подтвердил Евлаш.

По словам руководителя, лагеря ЧВК "Вагнер" расформовывают, а военные, соответственно, идут в разные подразделения оккупационной армии. Он отметил, что таких около 500 человек, но существенной угрозы, такой, как раньше, они представлять не будут.

В то же время задачу им поставили одну — восстановить утраченные позиции в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, ранее мы писали, как повлияет возвращение "вагнеровцев" на контрнаступление ВСУ.

Добавим, 23 сентября в аэропорту Мали разбился российский самолет Ил-76, на борту которого могли находиться "вагнеровцы". Авиатроща случилась прямо во время посадки. В сети показали момент падения самолета.