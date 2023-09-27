Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Вагнеровцев" перебросили на восток Украины: в ВСУ назвали количество военных arrow

"Вагнеровцев" перебросили на восток Украины: в ВСУ назвали количество военных

27 сентября 2023 14:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Вагнеровцев" перебросили на восток Украины: в ВСУ назвали количество военных
Военные группировки ЧВК "Вагнер". Фото иллюстративное: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Находившихся в Беларуси бывших участников российской террористической группировки ЧВКК "Вагнер" Россия перебросила на восток Украины. Им поставили задачу восстановить утраченные позиции.

Об этом рассказал руководитель прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш в комментарии для издания hromadske.

Читайте также:

"Вагнеровцев" опрокидывают на Восток Украины

"Мы подтверждаем информацию о пребывании подразделений бывших участников ЧВК "Вагнер", в частности, речь идет о военнослужащих, которые были ранее в Беларуси", — подтвердил Евлаш.

По словам руководителя, лагеря ЧВК "Вагнер" расформовывают, а военные, соответственно, идут в разные подразделения оккупационной армии. Он отметил, что таких около 500 человек, но существенной угрозы, такой, как раньше, они представлять не будут.

В то же время задачу им поставили одну — восстановить утраченные позиции в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, ранее мы писали, как повлияет возвращение "вагнеровцев" на контрнаступление ВСУ.

Добавим, 23 сентября в аэропорту Мали разбился российский самолет Ил-76, на борту которого могли находиться "вагнеровцы". Авиатроща случилась прямо во время посадки. В сети показали момент падения самолета.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство. Интервью с Железняком

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз