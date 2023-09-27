"Вагнерівців" перекинули на схід України: в ЗСУ назвали кількість військових

Військові угруповання ПВК "Вагнер". Фото ілюстративне: Reuters

Колишніх учасників російського терористичного угруповання ПВК "Вагнер", які перебували в Білорусі, Росія перекинула на схід України. Їм поставили завдання відновити втрачені позиції.

Про це розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш у коментарі для видання hromadske.

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"Ми підтверджуємо інформацію про перебування підрозділів колишніх учасників ПВК "Вагнер", зокрема йдеться про військовослужбовців, які були раніше в Білорусі", — підтвердив Євлаш.

За словами керівника, табори ПВК "Вагнер" розформовують, а військові, відповідно, йдуть у різні підрозділи окупаційної армії. Він відзначив, що таких близько 500 осіб, але суттєвої загрози, такої, як раніше, вони становити не будуть.

Водночас, завдання їм поставили одне — відновити втрачені позиції у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, раніше ми писали, як вплине повернення "вагнерівців" на контрнаступ ЗСУ.

Додамо, 23 вересня у аеропорту Малі розбився російський літак Іл-76, на борту якого могли бути "вагнерівці". Авіатроща трапилась просто під час посадки. У мережі показали момент падіння літака.