Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Вагнерівців" перекинули на схід України: в ЗСУ назвали кількість військових arrow

"Вагнерівців" перекинули на схід України: в ЗСУ назвали кількість військових

27 вересня 2023 14:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Вагнерівців" перекинули на схід України: в ЗСУ назвали кількість військових
Військові угруповання ПВК "Вагнер". Фото ілюстративне: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Колишніх учасників російського терористичного угруповання ПВК "Вагнер", які перебували в Білорусі, Росія перекинула на схід України. Їм поставили завдання відновити втрачені позиції. 

Про це розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш у коментарі для видання hromadske

Читайте також:

"Вагнерівців" перекидають на Схід України

"Ми підтверджуємо інформацію про перебування підрозділів колишніх учасників ПВК "Вагнер", зокрема йдеться про військовослужбовців, які були раніше в Білорусі", — підтвердив Євлаш. 

За словами керівника, табори ПВК "Вагнер" розформовують, а військові, відповідно, йдуть у різні підрозділи окупаційної армії. Він відзначив, що таких близько 500 осіб, але суттєвої загрози, такої, як раніше, вони становити не будуть.

Водночас, завдання їм поставили одне — відновити втрачені позиції у Донецькій та Луганській областях. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як вплине повернення "вагнерівців" на контрнаступ ЗСУ.

Додамо, 23 вересня у аеропорту Малі розбився російський літак Іл-76, на борту якого могли бути "вагнерівці". Авіатроща трапилась просто під час посадки. У мережі показали момент падіння літака. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Як забиратимуть гроші у регіонів і зупинятимуть Велике будівництво. Інтерв’ю з депутатом Железняком

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз