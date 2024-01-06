Рейд в Белгородской области – Буданов рассказал детали

Кирилл Буданов. Фото: Аarmyinform

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что во время проведения специальной операции на территории Белгородской области РФ тяжело ранена знаковая персона. Для эвакуации высокопоставленного чиновника вызвали вертолет на Москву.

Об этом глава ГУР рассказал в интервью 1+1.

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"Это обычная операция для нас... У нас открыта война и нечему здесь удивляться. Тот, кто несет войну другим, рано или поздно получит ее у себя, что, в принципе, в конце концов и происходит. Что такого из интересного могу сказать, не раскрывая подробностей: один из очень тяжелораненых был достаточно знаковым лицом. Сразу же пригласили вертолет для его эвакуации прямо на Москву", — сказал глава ГУР.

Что известно о спецоперации на территории Белгородской области РФ

Силы обороны Украины в ночь на 30 декабря ударили по военным объектам в российском Белгороде. Это был ответ на российские атаки по Украине.

Бойцы ВСУ заминировали единственную дорогу, по которой передвигались оккупанты на указанном участке и атаковали российский взводный опорный пункт.

Обломки рухнули в центре города из-за непрофессиональных действий российской ПВО.

Губернатор Белгородской области РФ Гладков сообщил, что по состоянию на 31 декабря погибли 22 человека, еще 109 получили ранения.

В ГУР рассказали, что согласно полученным разведданным, на российских позициях в Грайворонском районе Белгородской области руководство армии РФ запланировало проверку из-за недовольства и жалобы личного состава плохими условиями службы.

"Перед приездом московских "ревизоров" рядовые захватчики засуетились, стали проводить инженерные работы. Чтобы нанести врагу потери и ухудшить его морально-психологическое состояние, спецназначители ГУР Минобороны спланировали и осуществили спецоперацию", — говорится в сообщении.

Напомним, мы писали, что обстрелы российского Белгорода 30 декабря могли организовать спецслужбы РФ. На это указывает появление в украинском информационном пространстве перед этой атакой вбросов с требованиями "удара возмездия" по жилым кварталам российских городов.

Кроме того, количество погибших в Белгороде в результате атаки 30 декабря возросло до 24.