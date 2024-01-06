Рейд у Бєлгородській області - Буданов розповів деталі

Кирило Буданов. Фото: Аarmyinform

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що під час проведення спеціальної операції на території Бєлгородської області РФ була важко поранена знакова персона. Для евакуації високопосадовця викликали гелікоптер на Москву.

Про це глава ГУР розповів в інтерв'ю 1+1.

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"Це звичайна операція для нас... В нас відкрита війна і немає чому тут дивуватися. Той, хто несе війну іншим, рано чи пізно отримає її у себе, що, в принципі, зрештою і відбувається. Що такого з цікавого можу сказати, не розкриваючи подробиць: один із дуже важкопоранених був досить знаковою особою. Одразу ж запросили гелікоптер для його евакуації просто на Москву", — сказав глава ГУР.

Що відомо про спецоперацію на території Бєлгородської області РФ

Сили оборони України в ніч на 30 грудня вдарили по військових об'єктах в російському Бєлгороді. Це була відповідь на російські атаки по Україні.

Бійці ЗСУ замінували єдину дорогу, якою пересувались окупанти на вказаній ділянці та атакували російський взводний опорний пункт.

Уламки впали у центрі міста через непрофесійні дії російської ППО.

Губернатор Бєлгородської області РФ Гладков повідомив, що станом на 31 грудня загинули 22 людини, ще 109 людей отримали поранення.

У ГУР розповіли, що відповідно до здобутих розвідданих, на російських позиціях у Грайворонському районі Бєлгородської області керівництво армії РФ запланувало перевірку через невдоволення і скарги особового складу кепськими умовами служби.

"Перед приїздом московських "ревізорів" рядові загарбники заметушились, стали проводити інженерні роботи. Аби завдати ворогу втрат та погіршити його морально-психологічний стан, спецпризначенці ГУР Міноборони спланували та здійснили спецоперацію", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ми писали, що обстріл російського Бєлгорода 30 грудня могли організувати спецслужби РФ. На це вказує поява в українському інформаційному просторі перед цією атакою вкидів із вимогами "удару відплати" по житлових кварталах російських міст.

Крім того, кількість загиблих в Бєлгороді внаслідок атаки 30 грудня зросла до 24.