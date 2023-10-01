Великобритания допускает обучение бойцов ВСУ на территории Украины, — СМИ

Украинские военные на обучении в Великобритании. Фото: UK MOD

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс допустил, что в будущем программа обучения для украинских военных может проходить и на территории Украины. Также на территорию Украины может быть перемещено оборонное производство британских компаний.

Об этом он сказал в интервью The Telegraph.

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"Думаю, настанет момент, когда — и я уже говорил об этом сегодня — обучение будет перенесено ближе к границам Украины и на собственную территорию Украины", — сказал Шаппс.

Министр отметил, что видит такие перспективы и для оборонного производства, и для обучения, с которым помогают партнеры.

"Думаю, сейчас есть возможность переносить больше всего "внутрь", особенно в западных регионах — не только обучение. Мы также видим, что оборонная компания BAE может начать производство в стране. Хотелось бы увидеть такие шаги и от других британских компаний. Поэтому, я думаю, начнется тенденция с переноса большей доли обучения и производства внутрь Украины", — сказал министр обороны Британии.

Он также добавил, что дальнейшая помощь может включать помощь Украине в подготовке вступления в НАТО с точки зрения повышения совместимости.

Ранее мы рассказывали, что на военном полигоне в Британии сократили время учений для украинских военных после того, как живущие рядом люди пожаловались на шум от учебных стрельб.

Напоминаем, что около тысячи украинских морских пехотинцев возвращаются домой после учений из Британии. Местные морпехи и спецназовцы обучали украинцев вести десантные операции на малых лодках, в частности высадки на побережье.