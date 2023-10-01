Велика Британія допускає навчання бійців ЗСУ на території України, — ЗМІ

Українські військові на навчанні у Великій Британії. Фото: UK MOD

Міністр оборони Британії Грант Шаппс допустив, що у майбутньому програма навчання для українських військових може проходити і на території України. Також на територію України може бути переміщене оборонне виробництво британських компаній.

Про це він сказав в інтерв’ю The Telegraph.

Читайте також:

Західні інструктори перемістяться в Україну

"Гадаю, настане момент, коли — і я вже говорив про це сьогодні — навчання буде перенесене ближче до кордонів України та на власне територію України", — сказав Шаппс.

Міністр зазначив, що бачить такі перспективи і для оборонного виробництва, і для навчання, з яким допомагають партнери.

"Думаю, зараз є нагода переносити більше всього "всередину", особливо у західних регіонах — не лише навчання. Ми також бачимо, що оборонна компанія BAE може почати виробництво в країні. Хотілось би побачити такі кроки і від інших британських компаній. Тож, на мою думку, почнеться тенденція з перенесення більшої частки навчання та виробництва всередину України", — сказав міністр оборони Британії.

Він також додав, що подальша допомога може включати допомогу Україні у підготовці до вступу в НАТО з точки зору підвищення сумісності.

Раніше ми розповідали, що на військовому полігоні в Британії скоротили час навчань для українських військових після того, як люди, які живуть поряд, поскаржилися на шум від навчальних стрільб.

Нагадуємо, що майже тисячу українських морських піхотинців повертаються додому після навчань з Британії. Тамтешні морпіхи та спецпризначенці навчали українців вести десантні операції на малих човнах, зокрема висадки на узбережжі.