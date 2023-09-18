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Тисяча українських морських піхотинців пройшли десантну підготовку у Британії: відео

18 вересня 2023 03:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Тисяча українських морських піхотинців пройшли десантну підготовку у Британії: відео
Українські морські піхотинці пройшли десантну підготовку у Британії. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Майже тисячу українських морських піхотинців повертаються додому після навчань з Британії. Тамтешні морпіхи та спецпризначенці навчали українців вести десантні операції на малих човнах, зокрема висадки на узбережжі. 

Про це повідомляє Генеральний Штаб Збройних Сил України. 

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Повідомляється, що курс пройшли близько 900 українських морських піхотинців. Він включав:

  • тренування з використання протитанкових комплексів NLAW, переносних ЗРК Stinger, мінометів і безпілотників для розвідки;
  • знищення перешкод, наприклад, "зубів дракона" за допомогою вибухівки.

Повідомлення Генштабу ЗСУ

Зазначається, що це перша програма десантної підготовки, яку Велика Британія проводить для України. Її кульмінацією стало планування та проведення рейдових операцій українськими морськими піхотинцями вдень і вночі.

Кожна група проходила сувору п’ятитижневу програму, яка розвивала індивідуальні навички перебування та виживання у польових умовах, першої медичної допомоги, ближнього бою, фізичної підготовки та планування дій підрозділу за наближеними до реальних сценаріями.

Нагадаємо, очільник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш раніше підтвердив деокупацію Кліщіївки. За його словами, звільнення цього населеного пункту стало плацдармом для майбутнього наступу. За його словами, нині українські військові закріплюються на зайнятих позиціях. 

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