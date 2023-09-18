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Тысяча украинских морских пехотинцев прошли десантную подготовку в Британии: видео

18 сентября 2023 03:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Тысяча украинских морских пехотинцев прошли десантную подготовку в Британии: видео
Украинские морские пехотинцы прошли десантную подготовку в Британии. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Около тысячи украинских морских пехотинцев возвращаются домой после учений из Британии. Местные морпехи и спецназовцы обучали украинцев вести десантные операции на малых лодках, в частности высадки на побережье.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Сообщается, что курс прошли около 900 украинских морских пехотинцев. Он включал:

  • тренировки по использованию противотанковых комплексов NLAW, переносных ЗРК Stinger, минометов и беспилотников для разведки;
  • уничтожение помех, например, "зубов дракона" с помощью взрывчатки.

Сообщение Генштаба ВСУ

Это первая программа десантной подготовки, которую Великобритания проводит для Украины. Ее кульминацией стало планирование и проведение рейдовых операций украинскими морскими пехотинцами днем и ночью.

Каждая группа проходила строгую пятинедельную программу, которая развивала индивидуальные навыки пребывания и выживания в полевых условиях, первой медицинской помощи, ближнего боя, физической подготовки и планирования действий подразделения по приближенным к реальным сценариям.

Напомним, глава пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш ранее подтвердил деоккупацию Клещиевки. По его словам, освобождение этого населенного пункта стало плацдармом для будущего наступления. По его словам, сейчас украинские военные закрепляются на занятых позициях.

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