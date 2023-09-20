Великобритания передаст Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов, — Шеппс

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс. Фото: Facebook / Grant Shapps

В нынешнем году Великобритания планирует передать Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов. В общей сложности для нашей страны государство выделило более 300 тысяч артснарядов.

Об этом заявил глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шеппс во время 15-го заседания в формате "Рамштайн".

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По его словам, Великобритания предоставила больше военной поддержки нашей стране, которая включает в том числе и артиллерийские снаряды. Это сделано для того, чтобы Украина имела защиту от действий российских захватчиков и вернула оккупированные территории.

"Чтобы убедиться, что в Украины есть то, что ей нужно для защиты, когда мы приближаемся к зиме, мы также определили, как Соединенное Королевство будет продвигаться дальше в ближайшие месяцы в наших приоритетных сферах поддержки, включая противовоздушную оборону и дальние удары, а также обучение, — отметил он.

Встреча с Умеровым и Остином

Также Грант Шеппс впервые встретился с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Кроме того, он обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином производство международной оборонной промышленности и оптимизации цепей поставок, чтобы обеспечить увеличение помощи именно в боеприпасах для Украины.

"Министр обороны очертил приоритетные сферы поддержки в ближайшие месяцы, включая противовоздушную оборону для защиты критически важной национальной инфраструктуры Украины зимой, дополнительные артиллерийские боеприпасы и поддержку, чтобы помочь Украине поддерживать уже предоставленные возможности, включая восстановление и ремонт оборудования, используемого в ее контрнаступлении", — говорится в сообщении прессслужбы Минобороны Великобритании.

Обучение для украинских военных

Ранее мы писали, что около тысячи украинских морских пехотинцев вернулись домой после учений из Британии. Местные морпехи и спецназовцы обучали украинцев вести десантные операции на малых лодках, в частности высадки на побережье.

Напомним, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал Лондон за медленную военную помощь Украине. В МИДе страны сразу отреагировали.