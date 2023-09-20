Велика Британія передасть Україні десятки тисяч артилерійських снарядів, — Шеппс

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс. Фото: Facebook / Grant Shapps

В цьому році Велика Британія планує передати Україні десятки тисяч артилерійських снарядів. Загалом для нашої країни держава виділила понад 300 тисяч артснарядів.

Про це заявив очільник оборонного відомства Великої Британії Грант Шеппс під час 15-го засідання у форматі "Рамштайн".

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За його словами, Велика Британія надала більше військової підтримки нашій країні, яка включає зокрема і артилерійські снаряди. Це зроблено для того, аби Україна мала захист від дій російських загарбників та повернула окуповані території.

"Аби переконатися, що Україна має те, що їй потрібно для захисту, коли ми наближаємося до зими, ми також визначили, як Сполучене Королівство просуватиметься далі в найближчі місяці в наших пріоритетних сферах підтримки, включно з протиповітряною обороною та дальніми ударами, а також навчання", — зауважив він.

Зустріч з Умєровим та Остіном

Також Грант Шеппс вперше зустрівся з новим міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Крім того, він обговорив з очільником Пентагону Ллойдом Остіном виробництво міжнародної оборонної промисловості та оптимізації ланцюгів постачання, аби забезпечити збільшення допомоги саме у боєприпасах для України.

"Міністр оборони окреслив пріоритетні сфери підтримки в найближчі місяці, включаючи протиповітряну оборону для захисту критично важливої ​​національної інфраструктури України взимку, додаткові артилерійські боєприпаси та підтримку, щоб допомогти Україні підтримувати вже надані можливості, включаючи відновлення та ремонт обладнання, яке використовується в її контрнаступі", — йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони Великої Британії.

Навчання для українських військових

Раніше ми писали, що майже тисячу українських морських піхотинців повернулися додому після навчань з Британії. Тамтешні морпіхи та спецпризначенці навчали українців вести десантні операції на малих човнах, зокрема висадки на узбережжі.

Нагадаємо, експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував Лондон за повільну військову допомогу Україні. В МЗС країни відразу відреагували.