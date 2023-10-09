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Крупные авиакомпании отменили рейсы в Тель-Авив

9 октября 2023 05:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Крупные авиакомпании отменили рейсы в Тель-Авив
Стюардесса на борту самолета. Фото: Wikimedia Commons
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Многие крупные авиакомпании отменили рейсы в израильский Тель-Авив после нападения боевиков ХАМАС на страну. Однако есть оставшиеся перевозчики, среди которых American Airlines, Air France, Lufthansa, Emirates и Ryanair.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Agence France-Presse.

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Отмечается, что аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве не прекратил международное авиасообщение с аэропортом в Эйлате.

Авиакомпания El Al, несмотря на отмененные рейсы с другими авиаперевозчиками, сохранила рейсы в Тель-Авив. El Al заявила, что работает "в соответствии с указаниями израильских сил безопасности", и все рейсы теперь отправляются только с третьего терминала Бен-Гуриона. Также компания заявила, что клиенты могут бесплатно поменять свои билеты.

Среди авиакомпаний, отменивших рейсы в Тель-Авив:

  • AENA — четыре из девяти запланированных рейсов в Тель-Авив на воскресенье, 8 октября, были отменены (два из Мадрида и два из Барселоны);
  • Air Europa — два рейса Мадрид — Тель-Авив;
  • Vueling;
  • Lufthansa — все рейсы в/из Тель-Авива до понедельника включительно;
  • Air France;
  • Transavia — рейсы из Парижа и Лиона до понедельника;
  • ITA Airways;
  • LOT;
  • United Airlines;
  • Aegean;
  • Swiss;
  • Austrian Airlines;
  • Wizz Air;
  • Air Canada.

Авиакомпания Iberia Express возобновила сообщение из Мадрида в Тель-Авив после приостановки двух рейсов в субботу.

Напомним, что террористы ХАМАС ударили ракетами по израильскому городу Ашкелон. В результате обстрела цель попала в жилой дом, где находился ребенок.

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