Крупные авиакомпании отменили рейсы в Тель-Авив
Многие крупные авиакомпании отменили рейсы в израильский Тель-Авив после нападения боевиков ХАМАС на страну. Однако есть оставшиеся перевозчики, среди которых American Airlines, Air France, Lufthansa, Emirates и Ryanair.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Agence France-Presse.
Многие перевозчики приостановили авиасообщение с Тель-Авивом
Отмечается, что аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве не прекратил международное авиасообщение с аэропортом в Эйлате.
Авиакомпания El Al, несмотря на отмененные рейсы с другими авиаперевозчиками, сохранила рейсы в Тель-Авив. El Al заявила, что работает "в соответствии с указаниями израильских сил безопасности", и все рейсы теперь отправляются только с третьего терминала Бен-Гуриона. Также компания заявила, что клиенты могут бесплатно поменять свои билеты.
Среди авиакомпаний, отменивших рейсы в Тель-Авив:
- AENA — четыре из девяти запланированных рейсов в Тель-Авив на воскресенье, 8 октября, были отменены (два из Мадрида и два из Барселоны);
- Air Europa — два рейса Мадрид — Тель-Авив;
- Vueling;
- Lufthansa — все рейсы в/из Тель-Авива до понедельника включительно;
- Air France;
- Transavia — рейсы из Парижа и Лиона до понедельника;
- ITA Airways;
- LOT;
- United Airlines;
- Aegean;
- Swiss;
- Austrian Airlines;
- Wizz Air;
- Air Canada.
Авиакомпания Iberia Express возобновила сообщение из Мадрида в Тель-Авив после приостановки двух рейсов в субботу.
Напомним, что террористы ХАМАС ударили ракетами по израильскому городу Ашкелон. В результате обстрела цель попала в жилой дом, где находился ребенок.