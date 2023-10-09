Крупные авиакомпании отменили рейсы в Тель-Авив

Стюардесса на борту самолета. Фото: Wikimedia Commons

Многие крупные авиакомпании отменили рейсы в израильский Тель-Авив после нападения боевиков ХАМАС на страну. Однако есть оставшиеся перевозчики, среди которых American Airlines, Air France, Lufthansa, Emirates и Ryanair.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Agence France-Presse.

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Отмечается, что аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве не прекратил международное авиасообщение с аэропортом в Эйлате.

Авиакомпания El Al, несмотря на отмененные рейсы с другими авиаперевозчиками, сохранила рейсы в Тель-Авив. El Al заявила, что работает "в соответствии с указаниями израильских сил безопасности", и все рейсы теперь отправляются только с третьего терминала Бен-Гуриона. Также компания заявила, что клиенты могут бесплатно поменять свои билеты.

Среди авиакомпаний, отменивших рейсы в Тель-Авив:

AENA — четыре из девяти запланированных рейсов в Тель-Авив на воскресенье, 8 октября, были отменены (два из Мадрида и два из Барселоны);

Air Europa — два рейса Мадрид — Тель-Авив;

Vueling;

Lufthansa — все рейсы в/из Тель-Авива до понедельника включительно;

Air France;

Transavia — рейсы из Парижа и Лиона до понедельника;

ITA Airways;

LOT;

United Airlines;

Aegean;

Swiss;

Austrian Airlines;

Wizz Air;

Air Canada.

Авиакомпания Iberia Express возобновила сообщение из Мадрида в Тель-Авив после приостановки двух рейсов в субботу.

Напомним, что террористы ХАМАС ударили ракетами по израильскому городу Ашкелон. В результате обстрела цель попала в жилой дом, где находился ребенок.