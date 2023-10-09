Великі авіакомпанії скасували рейси до Тель-Авіва

Стюардеса на борту літака. Фото: Wikimedia Commons

Чимало великих авіакомпаній скасували рейси до ізраїльського Тель-Авіва після нападу бойовиків ХАМАСу на країну. Однак є перевізники, що лишилися, серед яких American Airlines, Air France, Lufthansa, Emirates і Ryanair.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Agence France-Presse.

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Зазначається, що аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві не припинив міжнародне авіасполучення з аеропортом в Ейлаті.

Авіакомпанія El Al, попри скасовані рейси з іншими авіаперевізниками, зберегла рейси до Тель-Авіва. El Al заявила, що працює "відповідно до вказівок ізраїльських сил безпеки", і всі рейси тепер відправляються лише з третього термінала Бен-Гуріона. Також компанія заявила, що клієнти можуть безкоштовно змінити свої квитки.

Серед авіакомпаній, які скасували рейси до Тель-Авіва:

AENA — чотири з дев'яти запланованих рейсів до Тель-Авіва на неділю, 8 жовтня, були скасовані (два з Мадрида і два з Барселони);

Air Europa — два рейси Мадрид — Тель-Авів;

Vueling;

Lufthansa — всі рейси до/з Тель-Авіва до понеділка включно;

Air France;

Transavia — рейси з Парижа та Ліона до понеділка;

ITA airways;

LOT;

United Airlines;

Aegean;

Swiss;

Austrian Airlines;

Wizz Air;

Air Canada.

Авіакомпанія Iberia Express відновила сполучення з Мадрида до Тель-Авіва після призупинення двох рейсів у суботу.

Нагадаємо, що терористи ХАМАС вдарили ракетами по ізраїльському місті Ашкелон. В результаті обстрілу ціль потрапила в житловий будинок, де була дитина.