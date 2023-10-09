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Великі авіакомпанії скасували рейси до Тель-Авіва

9 жовтня 2023 05:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Великі авіакомпанії скасували рейси до Тель-Авіва
Стюардеса на борту літака. Фото: Wikimedia Commons
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Чимало великих авіакомпаній скасували рейси до ізраїльського Тель-Авіва після нападу бойовиків ХАМАСу на країну. Однак є перевізники, що лишилися, серед яких American Airlines, Air France, Lufthansa, Emirates і Ryanair.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Agence France-Presse.

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Зазначається, що аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві не припинив міжнародне авіасполучення з аеропортом в Ейлаті.

Авіакомпанія El Al, попри скасовані рейси з іншими авіаперевізниками, зберегла рейси до Тель-Авіва. El Al заявила, що працює "відповідно до вказівок ізраїльських сил безпеки", і всі рейси тепер відправляються лише з третього термінала Бен-Гуріона. Також компанія заявила, що клієнти можуть безкоштовно змінити свої квитки.

Серед авіакомпаній, які скасували рейси до Тель-Авіва:

  • AENA — чотири з дев'яти запланованих рейсів до Тель-Авіва на неділю, 8 жовтня, були скасовані (два з Мадрида і два з Барселони);
  • Air Europa — два рейси Мадрид — Тель-Авів;
  • Vueling;
  • Lufthansa — всі рейси до/з Тель-Авіва до понеділка включно;
  • Air France;
  • Transavia — рейси з Парижа та Ліона до понеділка;
  • ITA airways;
  • LOT;
  • United Airlines;
  • Aegean;
  • Swiss;
  • Austrian Airlines;
  • Wizz Air;
  • Air Canada.

Авіакомпанія Iberia Express відновила сполучення з Мадрида до Тель-Авіва після призупинення двох рейсів у суботу.

Нагадаємо, що терористи ХАМАС вдарили ракетами по ізраїльському місті Ашкелон. В результаті обстрілу ціль потрапила в житловий будинок, де була дитина.

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