Великі авіакомпанії скасували рейси до Тель-Авіва
Чимало великих авіакомпаній скасували рейси до ізраїльського Тель-Авіва після нападу бойовиків ХАМАСу на країну. Однак є перевізники, що лишилися, серед яких American Airlines, Air France, Lufthansa, Emirates і Ryanair.
Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Agence France-Presse.
Багато перевізників призупинили авіасполучення з Тель-Авівом
Зазначається, що аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві не припинив міжнародне авіасполучення з аеропортом в Ейлаті.
Авіакомпанія El Al, попри скасовані рейси з іншими авіаперевізниками, зберегла рейси до Тель-Авіва. El Al заявила, що працює "відповідно до вказівок ізраїльських сил безпеки", і всі рейси тепер відправляються лише з третього термінала Бен-Гуріона. Також компанія заявила, що клієнти можуть безкоштовно змінити свої квитки.
Серед авіакомпаній, які скасували рейси до Тель-Авіва:
- AENA — чотири з дев'яти запланованих рейсів до Тель-Авіва на неділю, 8 жовтня, були скасовані (два з Мадрида і два з Барселони);
- Air Europa — два рейси Мадрид — Тель-Авів;
- Vueling;
- Lufthansa — всі рейси до/з Тель-Авіва до понеділка включно;
- Air France;
- Transavia — рейси з Парижа та Ліона до понеділка;
- ITA airways;
- LOT;
- United Airlines;
- Aegean;
- Swiss;
- Austrian Airlines;
- Wizz Air;
- Air Canada.
Авіакомпанія Iberia Express відновила сполучення з Мадрида до Тель-Авіва після призупинення двох рейсів у суботу.
Нагадаємо, що терористи ХАМАС вдарили ракетами по ізраїльському місті Ашкелон. В результаті обстрілу ціль потрапила в житловий будинок, де була дитина.