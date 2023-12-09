Взрыв в Николаеве — стало известно, куда попала ракета
Вечером 8 декабря враг атаковал Николаев ракетами, там раздался взрыв. Известно о попадании в городе.
Об этом сообщает глава ОВА Виталий Ким.
Ракетный удар по Николаеву 8 декабря
"Ночью 8 декабря около 22:12 город Николаев понес ракетный удар", — написал он.
По словам Кима, попадание вражеской ракеты произошло по открытой территории в окрестностях города.
В результате российской атаки обошлось без пострадавших.
Также Россия атаковала из артиллерии с. Солончаки Куцурубской громады Николаевщины 8 декабря. В результате обстрелов раненых нет.
Кроме того, оккупанты наносили артиллерийские удары по городу Очаков — без разрушений и пострадавших.
Напомним, что вечером 8 декабря в Николаеве раздался взрыв. В городе объявляли воздушную тревогу.
Также мы писали, что россияне снова начали угрожать полным захватом юга Украины. Пока в РФ говорят о наступлении на Одессу и Николаев, чтобы запугать Запад.
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