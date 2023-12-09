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Взрыв в Николаеве — стало известно, куда попала ракета

9 декабря 2023 08:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Взрыв в Николаеве — стало известно, куда попала ракета
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Вечером 8 декабря враг атаковал Николаев ракетами, там раздался взрыв. Известно о попадании в городе.

Об этом сообщает глава ОВА Виталий Ким.

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Ракетный удар по Николаеву 8 декабря

"Ночью 8 декабря около 22:12 город Николаев понес ракетный удар", — написал он.

По словам Кима, попадание вражеской ракеты произошло по открытой территории в окрестностях города.

В результате российской атаки обошлось без пострадавших.

Также Россия атаковала из артиллерии с. Солончаки Куцурубской громады Николаевщины 8 декабря. В результате обстрелов раненых нет.

Кроме того, оккупанты наносили артиллерийские удары по городу Очаков — без разрушений и пострадавших.

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Скриншот поста Кима

Напомним, что вечером 8 декабря в Николаеве раздался взрыв. В городе объявляли воздушную тревогу.

Также мы писали, что россияне снова начали угрожать полным захватом юга Украины. Пока в РФ говорят о наступлении на Одессу и Николаев, чтобы запугать Запад.

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