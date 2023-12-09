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Вибух у Миколаєві — стало відомо, куди влучила ракета

9 грудня 2023 08:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вибух у Миколаєві — стало відомо, куди влучила ракета
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Увечері 8 грудня ворог атакував Миколаїв ракетами, там пролунав вибух. Відомо про влучання у місті.

Про це повідомляє голова ОВА Віталій Кім.

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"Вночі, 8 грудня, близько 22:12 місто Миколаїв зазнало ракетного удару", — написав він.

За словами Кіма, влучання ворожої ракети відбулося по відкритій території на околицях міста.

Внаслідок російської атаки обійшлося без постраждалих.

Також Росія атакувала з артилерії с.Солончаки Куцурубської громади Миколаївщини 8 грудня. Внаслідок обстрілів поранених немає.

Крім того, окупанти завдавали артилерійських ударів по місту Очаків — без руйнувань та постраждалих.

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Скриншот допису Кіма

Нагадаємо, що увечері 8 грудня у Миколаєві пролунав вибух. У місті оголошували повітряну тривогу.

Також ми писали, що росіяни знову почали погрожувати повним захопленням півдня України. Наразі у РФ говорять про наступ на Одесу та Миколаїв, щоб залякати Захід. 

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