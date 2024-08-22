В России на аэродроме Мариновка раздаются взрывы и разгорелся сильный пожар

Огонь, виднеющийся с аэродрома "Мариновка". Фото: соцсети

В России в ночь на 22 августа в Волгоградской области раздался ряд взрывов. В поселке Октябрьское возник масштабный пожар на аэродроме "Мариновка", где могут базироваться Су24МР 2-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Первые сообщения о взрывах и пожаре появились около 04:00 утра.

Жители Калача-на-Дону сняли видео, как вдали виднеется сильный пожар и взрывы. В посте отметили, что в 20 километрах от города есть военный аэродром "Мариновка". Также обсуждали версию, что горит поле от падения обломков якобы украинского БПЛА.

Уже в 06:00 утра в соцсетях появилось больше кадров от очевидцев с места пожара, где ясно видно, что на самом деле пылает аэродром "Мариновка". Согласно открытым данным, на этом аэродроме дислоцируются фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи при воинской части 77978 4-го командования ВВС и ПВО. Ее сформировали 1 января 2014 из авиационной эскадрильи 6970-й базы, входящей в состав 7-й бригады ВКО (воздушно-космическая оборона).

Власти могут готовить эвакуацию

Также в соцсетях россияне начали обсуждать эвакуацию . Жители Карачевского района Волгоградской области говорят о сильных взрывах боеприпасов, которыми снаряжают самолеты.

"Нам объявили собрать документы. Возможно, будет эвакуация, боеприпасы хаотично лежат, могут улететь куда угодно", — говорит неизвестная женщина.

Реакция местного губернатора

В российских СМИ была опубликована реакция губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Он подтвердил факт прилета и пожара на военном объекте.

"В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Жертв нет", — заявил чиновник.